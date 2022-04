Anzeige

Formel 1: Sprint-Rennen in Imola - diese neue Regeln gibt es zum ersten Sprint der Saison Erster F1-Sprint: Diese Regeln sind neu

Die Vorschau auf den GP der Emilia-Romagna

Bianca Garloff, Ralf Bach

Seit 2021 werden in der Formel 1 jeweils drei Sprintrennen ausgefahren, um Startplatz eins für den Grand Prix zu bestimmen. Los geht‘s in diesem Jahr in Imola. Am Modus hat sich jedoch einiges verändert. SPORT1 erklärt die Neuheiten.

An diesem Wochenende gibt es wieder doppelte Action in der Formel 1. Beim GP der Emilia-Romagna in Imola findet das erste von drei Sprintrennen der Saison 2022 statt. Am Samstag um 16.30 Uhr (im LIVETICKER) stehen die 20 Formel-1-Rennwagen am Start zur Jagd auf den Startplatz fürs Hauptrennen am Sonntag.

Anzeige

Neben Imola finden in diesem Jahr auch in Spielberg (Österreich) und Sao Paulo (Brasilien) die Mini-GP statt. Sie waren 2021 eingeführt worden, um mehr Fahrbetrieb auf der Rennstrecke und somit Spannung in ein Wochenende zu bringen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Nach den ersten drei Test-Sprints in Silverstone, Italien und Brasilien haben die Formel-1-Macher aber noch mal an den Details geschraubt.

SPORT1 zeigt die Änderungen im Überblick.

Sprint-Rennen: Wie viele Punkte werden vergeben?

Die ersten Acht des Sprints bekommen jetzt Punkte. Der Sieger darf sich über acht Zusatzzähler freuen, der Zweite über sieben, der Achte über einen. So soll der Sprint aufgewertet und Überholmanöver stärker belohnt werden. 2021 wurden nur die ersten drei Piloten mit Punkten belohnt. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Wer bekommt die Pole Position?

Es war einer der großen Aufreger der vergangenen Saison: Die Pole Position ging auch in der offiziellen Statistik an den Sieger des Sprintrennens. Dabei wird mit ihr eigentlich immer die schnellste Rundenzeit des Wochenendes assoziiert. Deshalb macht die Formel 1 jetzt die Rolle rückwärts. Die offizielle Pole bekommt der Gewinner des Qualifyings am Freitag.

Wer bezahlt die Sprint-Party?

2022 greift wie schon im Vorjahr eine Budgetgrenze (142 Millionen Dollar). Doch für jedes Sprintrennen dürfen die Teams 150 000 Dollar mehr ausgeben. Sollte eines der zwei Autos einer Mannschaft ausscheiden, sind noch einmal 100 000 Dollar zusätzlich erlaubt. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Formel 1 in Imola: Wie ändert sich der Zeitplan?

Durch den Sprint fällt ein Training am Freitag weg. Der Zeitplan des GP der Emilia-Romagna sieht so aus:

Freitag, 22. April:

Anzeige

13.30 Uhr: Freies Training

17 Uhr: Qualifying

Samstag, 23. April:

12.30 Uhr: Freies Training

16.30 Uhr: Sprint

Sonntag, 24. April:

15 Uhr: Rennen

Wer ist bisher der Sprint-König?

Sowohl Max Verstappen als auch Valtteri Bottas haben in den bisherigen Sprints insgesamt sieben Punkte abgeräumt. Aber: Während Verstappen „nur“ einen Sieg holte, stand Bottas gleich zweimal ganz oben auf dem Treppchen. Allein: Ob er seinen Rekord im Alfa Romeo verteidigen kann, ist fraglich. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Anzeige

Alles zur Formel 1 auf SPORT1.de