NFL: Neue Details zum Tod von Dwayne Haskins - Notruf der Ehefrau veröffentlicht

Haskins: Notruf der Ehefrau veröffentlich

Nun gibt es neue Details zum Vorfall. So rief die Ehefrau des Signal Callers, Kalabrya Haskins, in Sorge um ihren Mann den Notruf. Das dabei aufgezeichnete Gespräch wurde nun veröffentlicht und macht deutlich, was der Passgeber vorhatte

Während des Gesprächs erfuhrt Kalabrya Haskins, dass es ganz in der Nähe der Stelle, an der ihr Mann aus dem Auto ausgestiegen war, einen Unfall gab. Ob der Sportler in diesem involviert war, konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden.

Wurde Haskins von drei Wagen erfasst?

Während die Ermittlungen andauern, wird um den Spielmacher getraut. Drei Gottesdienste sollen stattfinden. Am Freitag geht es in Pittsburgh los. Es folgen Veranstaltungen in Rockaway Township in New Jersey und in der Bullis School in Potomac in Maryland.