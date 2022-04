Wolfsburger Vorfreude: "Beispiel für den Frauenfußball"

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg fiebern der erwarteten Rekord-Kulisse im Camp Nou entgegen. „Das ist eine Situation, die sich jede Fußballerin und jeder Fußballer mal erhofft oder erwünscht“, sagte Alexandra Popp am Donnerstag vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona.

Für die Partie am Freitag (18.45 Uhr) hatte Barca ein ausverkauftes Camp Nou gemeldet, im Viertelfinale gegen Real Madrid hatte der Verein mit 91.553 Zuschauern im Stadion bereits den Weltrekord für ein Frauen-Spiel aufgestellt.

Barcelona sei "ganz klar der Favorit", betonte der VfL-Coach jedoch. Aber Wolfsburg habe auch in "ganz vielen Spielen gezeigt, was wir können und was möglich ist". Er sei keiner, "der Grenzen setzt, sondern wir sind grade dabei, Grenzen zu sprengen".