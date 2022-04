Topspiel Schalke gegen Bremen ausverkauft

Fußball-Zweitligist Schalke 04 meldet für das Topspiel gegen Werder Bremen erstmals seit Januar 2020 ein ausverkauftes Haus. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) werden 62.271 Zuschauer in der Arena sein. „Das hört sich fantastisch an. Es ist schön zu sehen, wie geschlossen der Verein in dieser Phase ist“, sagte Trainer Mike Büskens.