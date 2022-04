Zuversicht beim VfB: „Jungs wissen, worum es geht“

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart geht zuversichtlich in das Kellerduell bei Hertha BSC am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart geht zuversichtlich in das Kellerduell bei Hertha BSC am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). „Die Jungs wissen, worum es geht“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo, „die Eindrücke aus dem Training zeigen mir, dass das was werden kann.“