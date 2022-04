Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp droht Ausfall gegen Hoffenheim

Frankfurts Kevin Trapp laboriert an einer Handverletzung © FIRO/FIRO/SID

Kevin Trapp droht der Ausfall in der Partie gegen Hoffenheim. Der Frankfurt-Keeper hat eine Handverletzung.

Der 31-Jährige ist nach seiner Handverletzung zwar wieder im Training, hat vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber noch Probleme. „Es wird sich zeigen, ob er spielen kann“, sagte Trainer Oliver Glasner.

Offen ist zudem, ob Djibril Sow gegen die Kraichgauer wieder zur Verfügung steht. Der Schweizer soll nach seiner Kniezerrung am Freitag wieder ins Training einsteigen und könnte am Samstag in den Kader zurückkehren.