VfL Wolfsburg: Florian Kohfeldt kündigt Reaktion nach BVB-Packung an

Wolfsburg will nach der Klatsche beim BVB reagieren © FIRO/FIRO/SID

Florian Kohfeldt kündigt eine Reaktion seiner Mannschaft nach dem 1:6-Debakel beim BVB an. Er findet deutlich Worte.

Das Schweigen der Wölfe beendete Florian Kohfeldt mit einem guten Gefühl. „Man konnte spüren, dass die Jungs sich an der Ehre gepackt fühlten“, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg, der am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den FSV Mainz 05 nach der 1:6-Schlappe bei Borussia Dortmund dringend den Schalter umlegen möchte.

Denn die Niedersachsen, die als Champions-League-Teilnehmer in die Saison gestartet waren, brauchen noch mindestens einen Sieg, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Und um die Sinne dafür zu schärfen, hatte Kohfeldt seiner Truppe ein Redeverbot in den Medien erteilt.

Auf drei Punkte im letzten Heimspiel am 14. Mai sollten die Norddeutschen besser nicht spekulieren. Denn dann kommt der alte und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch neue deutsche Meister Bayern München in die Volkswagen-Arena.