Premier League: Chelsea-Hammer! Steigen Lewis Hamilton und Serena Williams ein?

Lewis Hamilton unterstützt offenbar ein Konsortium, das den FC Chelsea kaufen will. Auch ein Tennis-Star soll sich daran beteiligen.

Lewis Hamilton will offenbar beim FC Chelsea als Investor einsteigen. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister unterstützt laut Sky und Telegraph das Konsortium rund um Sir Martin Broughton, das einer von drei verbliebenen Bewerbern um einen Kauf der Blues ist.

Doch Hamilton ist offenbar nicht die einzige Sportgröße, die sich an dem Angebot beteiligen will. Auch Tennis-Star Serena Williams soll das Konsortium den Berichten zufolge unterstützen. Beide wollen sich demnach mit jeweils rund zwölf Millionen Euro am Kauf des Londoner Premier-League-Klubs beteiligen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)