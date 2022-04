BVB gegen FC Bayern auch ohne Kobel und Witsel in München

Kobel und Witsel fehlen dem BVB in München © AFP/SID/INA FASSBENDER

Borussia Dortmund geht mit dem letzten Aufgebot ins Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Rose will Bayern-Party verhindern

Dennoch will der BVB den Partycrasher geben und die zehnte Meisterschaft der Münchner in Folge zumindest am Samstag verhindern.