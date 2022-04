Hackl zu ÖRV-Wechsel: „Man lässt Freundschaften zurück“

Rodel-Legende Georg Hackl hat sich zu den Hintergründen seines Wechsels in den Trainerstab des österreichischen Rodelverbandes (ÖRV) geäußert und sich dabei wehmütig gezeigt. „Ich habe es mir lange überlegt, da man mit so einer Entscheidung auch viele Freundschaften zurücklässt“, sagte der 55-Jährige im Interview mit Sport1.

"Es gibt im Leben keine neue Chance, wenn man nicht auch was verliert dabei ? sonst wäre es zu einfach, aber mich hat einfach die Herausforderung gelockt", so Hackl der zudem über den Abwerbungsprozess sprach: "Es ist kein Geheimnis, dass dieses Angebot schon seit mehreren Jahren von österreichischer Seite an mich herangetragen wird."