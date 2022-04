Eishockey-WM: Grubauer mit großen Zielen: "Sky is the limit"

NHL-Torhüter Philipp Grubauer traut der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland trotz der Olympia-Enttäuschung eine Menge zu.

NHL-Torhüter Philipp Grubauer traut der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Finnland (13. bis 29. Mai) trotz der Olympia-Enttäuschung von Peking (10. Platz) eine Menge zu.

„Ich glaube schon, dass da eine Medaille möglich ist. The sky is the limit“, sagte der Profi der Seattle Kraken MagentaSport.