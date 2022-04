Eisbären Berlin treffen im Oktober auf NHL-Team San Jose

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin darf zum dritten Mal seine Kräfte mit einem NHL-Team messen und trifft am 4. Oktober in der Mercedes-Benz Arena am Ostbahnhof auf die San Jose Sharks.

Die NHL Global Series beinhaltet zudem vier reguläre Saisonspiele der stärksten Liga der Welt in Europa. Die Nashville Predators und San Jose werden die Saison 2022/23 mit zwei Partien in Prag am 7. und 8. Oktober eröffnen. Am 4. und 5. November stehen sich die Columbus Blue Jackets und Colorado Avalanche in Tampere/Finnland gegenüber.