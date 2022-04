BVB: Marco Rose verkündet BVB-Schock vor Bayern-Duell

Wolf exklusiv: So will der BVB die Bayern knacken

Was braucht es dafür? Einen Sieg oder zumindest ein Unentschieden in der Allianz Arena. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Rose: „Wir haben keinen Kuchen gebacken für das erste Spiel und das erste Tor. Wir haben uns alle mit ihm gefreut. Wir müssen nun schauen, wie wir ihn weiter integrieren in den nächsten Wochen. Bei uns ist es personell mega dünn. Bei Tom wissen wir, dass er sich in der Defensive noch beim Timing, Stellungsspiel und Wahrnehmung verbessern kann. Gegen Bayern auf dem Flügel hat man da gewisse Aufgaben.“

Rose: „Sie haben andere Stärken. Lewandowski bedient mit mehr Erfahrung alle Facetten und lässt sich viel fallen. Er ist aber auch sofort in der Box in der guten Position. Sein erster Kontakt ist Weltklasse. Erling hat auch Fortschritte gemacht in dieser Saison. Im Umschaltsspiel ist er eine absolute Waffe. Auch sein Kopfballspiel ist viel besser geworden. Wenn der Ball in die Box kommt, wissen beide genau, wo das Tor steht.“