FC Bayern PK: Julian Nagelsmann vor BVB-Duell über Meisterschaft, Lewandowski, Müller Nagelsmann über Süle und Lewandowski

Leipzigs Herzstück: Das sind Laimers Stärken und Schwächen

SPORT1

Der FC Bayern kann am Samstag die Meisterschaft klarmachen. Voraussetzung ist ein Sieg über Borussia Dortmund. Die PK von Julian Nagelsmann zum Nachlesen.

Bayern gegen Dortmund - das verheißt fast immer Tore und Spannung. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

An diesem Samstag bekommt das wichtigste Spiel im deutschen Fußball sogar noch eine größere Bedeutung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Grund: Bayern kann sich zum Meister krönen. Alleinige Voraussetzung: Ein Sieg in der heimischen Allianz Arena über den BVB. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Wie Trainer Julian Nagelsmann das Duell angeht, ob es eine Meister-Feier geben wird und wie die Personalsituation aussieht, hat der 34-Jährige auf der offiziellen Pressekonferenz am Donnerstagmittag verraten.

Außerdem sprach er über den Druck beim Rekordmeister, Erling Haaland und den Stand bei Robert Lewandowski.

SPORT1 zeigt die PK zum Nachlesen im Ticker.

+++ Nagelsmann über Zukunft +++

„Ich werde meinen Stil nicht ändern. Ein Klub muss einen Trainer aussuchen - dann weiß er, was er bekommt. Ich versuche mich immer an die Spieler anzupassen - das mache ich hier mehr als bei den Stationen zuvor. Ihr werdet nächstes Jahr aber keinen anderen Julian Nagelsmann sehen.“

+++ Nagelsmann über Altersunterschied +++

„Ich weiß, dass ich nicht viel älter als meine Spieler bin. Das war immer in meiner Karriere so. Einige waren vielleicht am Anfang etwas verdutzt. Ich sehe da aber nichts Negatives.“

+++ Nagelsmann über weitere Aufgaben +++

„Wir klopfen uns nicht auf die Schulter. Wenn wir am Samstag Meister werden, bereiten wir uns auf die elfte Meisterschaft vor. Wir sind nicht ehrenamtlich unterwegs. Wir haben noch ein paar andere Ziele - unter anderem die Tordifferenz. Sonst wären wir nicht im richtigen Beruf.“

+++ Nagelsmann über Haaland und Lewandowski +++

„Ich weiß nicht, was Haaland macht. Lewy hat Gott sei Dank noch Vertrag und wird wahrscheinlich weiter ballern für uns.“

+++ Nagelsmann über Mannschaftsansprache +++

„Wir diskutieren in den letzten Wochen viel, für meinen Geschmack etwas zu viel. Reden ist wichtig, aber die Handlung ist auch wichtig, damit man aus dem Reden rauskommt. Wir haben konstant genug geliefert, um wieder Meister zu werden. Auf dem Weg dahin hast du Momente, in denen du dich nicht so ganz freuen kannst. Mit einem bisschen Abstand geht es aber wieder. Wenn die Spieler sich nicht mehr freuen, muss man sich fragen, ob es noch der richtige Job ist.“

+++ Nagelsmann über Feierlichkeiten +++

„Ich konzentriere mich auf den Job, aber ich glaube, dass der Verein was plant. Bevor das Spiel gespielt ist, finde ich es nicht gut, darüber zu sprechen. Ich gehe schwer davon aus, dass was auf dem Marienplatz stattfindet.“

+++ Nagelsmann über Erfolg +++

„In jedem Berufsleben macht es mehr Spaß bei Erfolg. Ich habe einen wunderschönen Job, aber es gibt sicher entspanntere Momente als in den vergangenen Wochen. Ich habe nicht alles in der Hand, aber ich versuche es so zu gestalten, dass ich glücklich bin.“

+++ Nagelsmann über Transfers +++

„Man braucht Top-Spieler. Als Sportvorstand gibt es einen gewissen Interessenskonflikt zwischen den Finanzen, dem Unternehmen und dem maximalen sportlichen Erfolg. Dazwischen schwirrt auch der Trainer rum. Ich habe Vertrauen in Brazzo, Marko und Oli Kahn, dass wir eine Top-Mannschaft im August haben. Das entscheide am Ende nicht ich.“

+++ Nagelsmann über BVB +++

„Dortmund hat deutlich mehr Punkte als letztes Jahr. So verkehrt ist die Saison nicht. Sie haben ein paar Ausfälle. Sie spielen mit verschiedenen Variationen, sodass wir wenig voraussagen können. Nach wie vor eine der besten Mannschaften im letzten Drittel. Gegen uns haben sie meist tief verteidigt und auf Konter gesetzt. Es wird ein spannnendes Spiel und ein würdiger Rahmen für die Meisterschaft.“

+++ Nagelsmann über Sané +++

„Fragt ihn einfach selber. Das ist einfacher, als wenn ich immer über die Spieler sprechen muss. Ich kann es nicht sagen, warum er nicht immer an seine Leistungsgrenze kommt. Ich habe viele Gespräche gehabt und viel versucht.“

+++ Nagelsmann über Verletzte +++

„Leon (Goretzka; Anm. d. Red.) ist von seiner Erkältung genesen. Hat heute gut trainiert, also sollte er wieder zu hundert Prozent fit sein am Samstag. Bei Kingsley (Coman; Anm. d. Red.) hat das Sprunggelenk wieder Schmerzen bereitet. Der wird therapiert, da müssen wir sehen, wie das Gelenk bis morgen reagiert. Natürlich hätte ich ihn gerne dabei, aber wir müssen schauen.“

+++ Nagelsmann über Titel +++

„Die erste Meisterschaft ist sehr wichtig. Wenn ich die nicht holen würde, dann wäre ich hier nicht mehr Trainer. Ich freue mich darauf, die Schale zum ersten Mal in den Händen zu halten. Es wird sehr positiv in Erinnerung bleiben. Trotzdem trüben mich die letzten zwei, drei Wochen.“

+++ Nagelsmann über Meisterschaft +++

„Die Meisterschaft ist ein Tick weniger als der Champions-League-Titel. Trotzdem ist es der ehrlichste Titel, wenn du über 34 Spiele die konstanteste Mannschaft warst. Ich freue mich darauf. Die Mega-Euphorie-Welle wird erst kommen, wenn wir gewonnen haben. Aktuell ist die Stimmung etwas getrübt.“

+++ Nagelsmann über Süle +++

„Er hat zuletzt häufig gefehlt. Wenn er fit ist, ist er ein Kandidat für die Startelf. Ich habe noch nicht festgelegt, wer startet. Er ist wieder gut drauf, hat gut trainiert. Es ist ein besonderes Spiel für ihn. Er wird weiterhin alles geben für seinen jetzigen Arbeitgeber. Er will es auch seinem neuen Klub beweisen. Da ist man noch mal mehr motiviert“, sagte Nagelsmann auf SPORT1-Frage.

+++ Nagelsmann über Bierduschen +++

„Wenn wir gewinnen, bin ich offen für alles. Bierkur soll für die Haare ganz gut sein. Es ist eben Tradition und Traditionen sollte man pflegen.“

+++ Nagelsmann spricht vor BVB-Duell +++

Der FC Bayern steht kurz vor seiner 32. Meisterschaft. Die letzte Hürde: Ein Sieg über Borussia Dortmund.

Trainer Julian Nagelsmann spricht vor dem größten Duell im deutschen Fußball auf der offiziellen Pressekonferenz.

SPORT1 begleitet ab 13.30 Uhr im LIVETICKER.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1:

