UEFA unterstützt Faninitiative bei der EU

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat der internationalen Fanvereinigung Football Supporters Europe (FSE) für ihre Bürgerinitiative Unterstützung zugesichert. Dies teilte die UEFA einen Tag nach einem Treffen in Nyon mit. Die FSE hatte Ende März unter dem Titel „Win It On The Pitch“ bei der Europäischen Union (EU) eine Bürgerinitiative „zum Schutz der Vereine und Wettbewerbe“ initiiert, in erster Linie ist das Projekt gegen die Einführung einer Super League gerichtet.