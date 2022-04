DFB-Generalsekretärin Ullrich: „Kultur des Umgangs ist neu“

Frankfurt am Main (SID) - Generalsekretärin Heike Ullrich sieht beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) seit der personellen Umstrukturierung einen Wandel. „Es ist ein sehr angenehmer Umgang miteinander, die Kultur des Umgangs ist neu. Dazu gibt es ein sehr strukturiertes Vorgehen“, sagte sie in der Sendung „Sportschau Thema“ der ARD. Es gehe nun in erster Linie um eine genaue Definition der Zuständigkeiten, dann werde sich die neue DFB-Spitze intensiver um Inhalte kümmern.

Nach gut einem Jahr in kommissarischer Funktion war Ullrich im April offiziell zur ersten Generalsekretärin in der DFB-Geschichte aufgestiegen. Sie sehe sich trotz ihrer langen Vergangenheit beim Verband als Teil des Neuanfangs. "Es heißt nicht, weil jemand 26 Jahre beim DFB war, dass sie für Old School, Nicht-Veränderung oder Festhalten an alten Strukturen steht", betonte sie: "Wir versuchen es mit neuem Spirit."