Kolumbien: Neue Details zum tödlich Unfall - Rincon saß selbst am Steuer

Rincon soll rote Ampel überfahren haben

Der Lieferwagen, in dem der 55 Jahre alte Rincon und seine Begleiter saßen, kollidierte am frühen Morgen des 11. April mit einem öffentlichen Bus. Zuvor hatte der Lieferwagen Medienberichten zufolge eine rote Ampel überfahren. Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt, am schwersten Rincon. Er erlag zwei Tage später in einem Krankenhaus in Cali seinen Verletzungen.