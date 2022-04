MotoGP-Experte Bradl: Marquez bleibt WM-Kandidat

Stefan Bradl hält Marc Marquez trotz dessen wiederholten Rückschlägen weiter für einen ernstzunehmenden Titelanwärter in der Motorrad-Königsklasse.

MotoGP-Experte Stefan Bradl hält den früheren Serien-Weltmeister Marc Marquez trotz dessen wiederholten Rückschlägen weiter für einen ernstzunehmenden Titelanwärter in der Motorrad-Königsklasse. „In dieser Verfassung bleibt er ein Kandidat“, sagte Bradl vor dem Großen Preis von Portugal am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/ServusTV und DAZN) in Portimao.