DFB-Pokal: RB Leipzig verdient Respekt! Historisches Finale gegen SC Freiburg | Kommentar

RB Leipzig hat Erfolg in Bundesliga und DFB-Pokal

In den ersten fünf Bundesliga-Jahren klappte viermal der Sprung in die Champions League, dieses Jahr wohl wieder. Seit gestern steht das Team zum dritten Mal in vier Saisons im DFB-Pokalfinale. Wer Tradition hat, aber keinen Erfolg, muss darüber in Verzweiflung geraten.