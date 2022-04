Chelsea-Zoff nach Arsenal-Pleite! Wütender César Azpilicueta konfrontiert Fan

Am Mittwochabend verlor der FC Chelsea mit 2:4 gegen den FC Arsenal und muss nach dem verlorenen Champions-League-Duell mit Real Madrid den nächsten Dämpfer verkraften. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Nach dem Spiel kam es noch dazu zu einer hässlichen Szene. Chelseas Rechtsverteidiger César Azpilicueta hatte während des Spiels den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich erzielt und in der Nachspielzeit dann noch einen Elfmeter für Arsenal verursacht.

Fan will mehr Kampfgeist sehen

Ein Fan war offenbar mit der Leistung des Spaniers nicht zufrieden und rief nach Abpfiff des Spiels etwas in dessen Richtung. Daraufhin drehte sich der 32-Jährige um und streckte seine Arme in offensichtlicher Verwirrung aus, als der Fan auf der Tribüne wild in seine Richtung gestikulierte und meinte, Chelsea hätte mehr Kampf zeigen müssen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)