Tennis, Wimbledon: Djokovic nennt Startverbot "verrückt"

Novak Djokovic hat eine klare Meinung zum Startverbot russischer und belarussischer Tennis-Profis in Wimbledon. Er kritisiert die Vermischung von Sport und Politik.

Superstar Novak Djokovic hat das Startverbot für russische und belarussische Tennisprofis beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon kritisiert.

„Ich werde immer gegen Krieg sein, ich selbst bin ein Kind des Krieges“, sagte der Serbe beim ATP-Turnier in Belgrad: „Aber ich bin gegen die Entscheidung der Organisatoren von Wimbledon. Ich halte das für verrückt.“

Djokovic: Spieler haben „nichts mit dem Krieg zu tun“

Am Mittwoch hatten die Wimbledon-Bosse verkündet, dass russische und belarussische Sportler nicht am wichtigsten Grand-Slam-Turniers des Jahres teilnehmen dürfen - als Reaktion auf den Angriffskrieg in der Ukraine.