3. Liga: VfL Osnabrück – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag geht es für Waldhof zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit sechs Partien ist der VfL Osnabrück nun ohne Niederlage. Osnabrück trennte sich im vorigen Match 3:3 von Hallescher FC. Am letzten Spieltag nahm Mannheim gegen den Sport-Club Freiburg II die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Im Hinspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Die Mannschaften trennten sich remis mit 3:3.