Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

Der SpVgg steht gegen Bayer eine schwere Aufgabe bevor. Zwar blieb Fürth nun seit acht Partien ohne Sieg, aber gegen die TSG 1899 Hoffenheim trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 0:0-Remis. Am letzten Spieltag kassierte Leverkusen die achte Saisonniederlage gegen RB Leipzig. Im Hinspiel watschte Bayer 04 Leverkusen SpVgg Greuther Fürth mit 7:1 ab. Natürlich will sich das Heimteam für diese Schmach revanchieren.

Das Aufeinandertreffen von SpVgg Greuther Fürth mit Leverkusen steht unter klaren Vorzeichen. Während die Gäste in der Offensive beinahe nach Belieben treffen, haben die Hausherren in dieser Spielzeit ein handfestes Defensivproblem. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Die SpVgg schafft es mit 17 Zählern derzeit nur auf Platz 18, während Bayer 04 Leverkusen 35 Punkte mehr vorweist und damit den vierten Rang einnimmt.