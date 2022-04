NFL: Wide Receiver drohen mit Boykott - Samuel, McLaurin und Co. drohen hohe Strafen

In den vergangenen Wochen und Monaten jagte in der NFL ein Rekord-Deal den nächsten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

So bekamen unter anderem die Wide Receiver Davante Adam und Tyreek Hill bei ihren neuen Teams hoch dotierte Verträge. Davon möchten nun auch andere profitieren.

So drängen die drei jüngeren Positionskollegen Deebo Samuel, Terry McLaurin und A.J. Brown ebenfalls auf neue Verträge und drohen sogar mit einem Boykott. Das könnte den Spielern aber teuer zu stehen kommen.

Boykotts in der NFL kostspielig

In dem 2020 ausgearbeiteten Papier konnten sich die Franchises nämlich eine gute Position für den Fall eines Boykotts sichern. So ist das Fernbleiben von den freiwilligen Trainingseinheiten, wie es das oben genannte Trio machen möchte, zwar straffrei. Doch sollten sie darüber hinaus den Protest fortsetzen, werden die Spieler ordentlich zur Kasse gebeten.

Der Boykott könnte sogar noch größer Folgen haben. So steht in Artikel acht des Tarifvertrags: „Einem Spieler wird keine anerkannte Saison angerechnet, wenn er bei einem Team unter gültigen Vertrag steht und sich nicht am Tag des vereinbarten Trainingsauftakts meldet.“