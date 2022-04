Vier Vertragsbaustellen beim FC Bayern! Das planen die Bosse bei Müller, Neuer, Lewandowski und Gnabry

So denkwürdig war Oliver Kahns Auftritt im Doppelpass

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Gespräche zwischen Trainer Julian Nagelsmann und den Verantwortlichen um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Bayern will Klarheit bis Saisonende

Nach SPORT1 -Informationen wollen die Bayern am liebsten bis zum Saisonende Klarheit, wie es mit den genannten Spielern weitergeht. Eine Sommerpause voller Spekulationen ist nicht in ihrem Sinne.

Manuel Neuer

Kahn bekräftigte bei seinem Besuch im STAHLWERK Doppelpass am vergangenen Sonntag , dass sich daran nichts geändert habe. Eine zeitnahe Einigung - bis 2024 oder 2025 - gilt als wahrscheinlich.

Daher werden die Bosse dem Wunsch des Kapitäns aller Voraussicht nach entsprechen - auch wenn Tapalovic in Nagelsmanns Trainerteam etwas weniger Mitspracherecht hat als noch unter Ex-Coach Hansi Flick. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Thomas Müller

Der 32-Jährige stellte nach dem jüngsten Auswärtssieg in Bielefeld klar: „Wir befinden uns in guten Gesprächen. Beide Seiten wollen. Ich glaube, dass man da am Ende des Tages auch eine Lösung finden wird.“