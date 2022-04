DEL: München legt gegen Wolfsburg vor - Eisbären Berlin besiegen Adler Mannheim

Titelverteidiger Eisbären Berlin und Red Bull München haben zum Halbfinal-Auftakt in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga Penny DEL vorgelegt.

In Berlin ließ Manuel Wiederer (72.) die Eisbären mit seinem Tor in der Verlängerung jubeln. Der Meister hatte einen Traumstart erwischt und durch Treffer von Giovanni Fiore (8.) und Jonas Müller (12.) in Führung gelegen.