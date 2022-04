Cristiano Ronaldo: Schwestern des ManUnited-Stars bedanken sich bei Liverpool-Fans

Nach den Gänsehaut-Momenten an der Anfield Road bedanken sich die Schwestern von Cristiano Ronaldo bei den Liverpool-Fans für die Solidaritätsbekundungen. Auch Jürgen Klopp begeistern die Anhänger.

Nach dem schweren Schicksalsschlag für Cristiano Ronaldo und seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez, die am Montag den Tod ihres neugeborenen Sohnes bekannt gegeben hatten, machte sich in der Fußball-Welt eine Welle der Solidarität breit.

Hängen bleibt vor allem die Gänsehaut-Atmosphäre am Dienstagabend beim Premier-League-Duell der Erzrivalen FC Liverpool und Manchester United (4:0), als die Heim-Fans in der siebten Minute applaudierten und ihre legendäre Vereinshymne „You‘ll Never Walk Alone“ schmetterten, um CR7, der nicht für United auflief, sowie seiner Lebensgefährtin beizustehen.