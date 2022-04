Tennis, ATP: Ungeimpfter Novak Djokovic darf in Rom spielen

Djokovic spricht Klartext in Impf-Posse

Novak Djokovic kann aufatmen: Obwohl er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, darf der serbische Tennisstar beim Masters-Turnier in Rom starten.

Tennisstar Novak Djokovic darf auch ohne Impfung gegen das Coronavirus beim Masters-Turnier in Rom (8. bis 15. Mai) starten.

Das bestätigte der Präsident des italienischen Tennisverbands, Angelo Binaghi, am Mittwoch.

Djokovic hatte zuletzt aufgrund seiner Impfskepsis länger aussetzen müssen. Bei den Australian Open und den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami durfte er nicht an den Start gehen.

Bei seinem Comeback Anfang April in Monte Carlo scheiterte er dann in drei Sätzen an seinem Auftaktgegner Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien.