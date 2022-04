Formel 1: Charles Leclerc beklaut! Luxus-Uhr des Ferrari-Piloten ist offenbar weg

Nun wurde der schnelle Monegasse laut Medienberichten in Italien bestohlen. In der italienischen Küstenstadt Viareggio soll er am Montagabend gemeinsam mit seinem Fitnesstrainer unterwegs gewesen sein.

Am Wochenende geht der Ferrari-Pilot in Imola wieder an den Start. Dort will er seinen Vorsprung in der WM-Wertung weiter ausbauen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)