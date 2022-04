Radsport: Lennard Kämna gewinnt dritte Etappe bei Tour of the Alps

Lennard Kämna sicherte sich einen Etappensieg bei der Tour of the Alps © Imago

Radprofi Lennard Kämna (Wedel) hat die dritte Etappe der Tour of the Alps gewonnen und damit seinen Aufwärtstrend fortgesetzt.

Der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe siegte auf dem schweren Teilstück über 154,6 km von Lana nach Niederdorf in Südtirol aus einer siebenköpfigen Spitzengruppe heraus vor Andrey Amador (Costa Rica/Ineos Grenadiers).

Zweiter Saisonsieg für Kämna

„Der Sieg tut richtig gut vor dem Giro“, sagte Kämna, der mit einer dritten Attacke Erfolg hatte: „Im Sprint wäre ich wohl chancenlos gewesen, darum habe ich alles reingelegt, was ich noch hatte. Zweimal haben sie mich zurückgeholt, aber alle waren da am Limit, darum habe ich es ein drittes Mal versucht. Das hat dann geklappt.“

Die Tour of the Alps, bis 2016 unter dem Namen Giro del Trentino bekannt, ist ein wichtiges Vorbereitungsrennen auf den am 6. Mai beginnenden Giro d‘Italia.