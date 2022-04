CS:GO: Alle bisherigen PGL-Major-Qualifikanten aus Europa

Beim PGL Major in Antwerpen geht es um einen Preispool von 1 Millionen US-Dollar © PGL

Die Qualifikationsphase für das große PGL Major in Antwerpen ist mitten in seiner heißen Phase. Bisher stehen acht Teilnehmer aus der europäischen Region fest. Auch ein deutsches Team ist mit dabei.

Am heutigen Tag geht das sogenannte RMR A (Regional Major Ranking) - Turnier zu Ende - die erste zweier Qualifikationsmöglichkeiten für das im Mai stattfindende PGL Major in Antwerpen, Belgien. Insgesamt 16 Teams sind angetreten, acht haben das Ticket für die große Bühne lösen können.

Diesen sogenannten Legenden-Status haben neben den Top-Teams Heroic, dem FaZe Clan und Natus Vincere auch das deutsche Team von Berlin International Gaming erreicht. BIG schlug hintereinander SAW, die Outsiders und den von HLTV auf Platz 1 gerankten FaZe Clan .

Entsprechend steigen diese vier Teams auch erst am 14. Mai ab der Legends Stage in das Major ein. Der Weg in Richtung Playoffs und damit auch dem Titel ist demnach kürzer.