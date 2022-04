DEL: Playoff-Fieber in der DEL - Volle Hallen in Berlin und Mannheim

Konfettiregen in der leeren Arena, Schampus nur in der Kabine, Meisterfeier rein virtuell: Nach dem sterilen Rekordtitel vor einem Jahr wollen die Eisbären Berlin ihre Eishockey-Party nachholen - erstmals nach zwei Corona-Spielzeiten wieder im ausverkauften Stadion.

Nur ein paar Hundert Zuschauer fehlten im Viertelfinale noch, um die 14.200 Plätze in der Arena am Ostbahnhof komplett zu füllen. Im ersten Duell mit den Adlern Mannheim am Mittwoch (19.30 Uhr im LIVETICKER) könnte es endlich wieder so weit sein - nach 773 Tagen.