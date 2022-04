Fußball: Ticketverkauf für europäische Finals gestartet

In knapp einem Monat stehen die Finals der Champions League und der Europa League an. Ab sofort können die Fans karten kaufen.

Fußballfans können sich fortan mit Karten für die Finals in der Champions League und der Europa League eindecken.

Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) mitteilte, startete der allgemeine Vorverkauf für beide Finals am Mittwochmittag.

Für das Finale der Champions League in Paris am 28. Mai stehen in dieser Phase 12.000 Karten zum Preis von 70 bis 690 Euro zur Verfügung.