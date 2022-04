Real Madrid: Warum David Alaba nicht gegen Robert Lewandowski spielen will

David Alaba, Ex-Mitspieler des Stürmers, hat eine klare Meinung zu einem möglichen Wechsel von Lewandowski in La Liga.

Alaba: Keiner will gegen Lewandowski spielen

Lachend fügte der frühere Bayern-Star an: „Was ich sicher sagen kann: Es gibt wahrscheinlich keinen Verteidiger, der gerne gegen ihn spielt.“

„Ich glaube, es gibt zurzeit keine zwei Meinungen: Was Karim diese Saison leistet, ist verrückt. Er war die Jahre davor schon Weltklasse, aber er hat noch mal einen draufgesetzt. Wir sind alle froh, ihn im Team zu haben. Jeweils einen Hattrick in Achtel- und Viertelfinale in der Champions League - das spricht für sich. Hoffentlich war es nicht der letzte diese Saison für ihn", schwärmt der Linksfuß.