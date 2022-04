Anzeige

Radsport: Lennard Kämna gewinnt Etappe bei der Tour of the Alps Kämna mit Etappensieg

Kämna konnte bei der Zielankunft in Südtirol jubeln © AFP/SID/JOSEP LAGO

Radprofi Lennard Kämna schafft bei der Tour of the Alps einen Achtungsefolg. Der Deutsche zeigt sich in starker Form.

Radprofi Lennard Kämna (Wedel) hat die dritte Etappe der Tour of the Alps gewonnen und damit seinen Aufwärtstrend fortgesetzt.

Der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe siegte auf dem schweren Teilstück über 154,6 km von Lana nach Niederdorf in Südtirol aus einer siebenköpfigen Spitzengruppe heraus vor Andrey Amador (Costa Rica/Ineos Grenadiers).

Kämna will nach schwerem Jahr angreifen

Im Februar hatte Kämna bereits eine Etappe der Vuelta a Andalucia gewonnen.

Die Tour of the Alps, bis 2016 unter dem Namen Giro del Trentino bekannt, ist ein wichtiges Vorbereitungsrennen auf den am 6. Mai beginnenden Giro d‘Italia.