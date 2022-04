CS:GO: Aus der Traum - MOUZ scheitert bei Major-Qualifikation

Anzeige

Nachdem man gestern den ersten Matchball gegen den FaZe Clan vergeben hat, scheiterte MOUZ auch heute im Decider-Match denkbar knapp an Team Vitality. Das Major wird damit ohne die Mäuse stattfinden.

Aus der Traum von der Major-Teilnahme!

Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Team Vitality wird das große PGL-Tournament in Antwerpen, Belgien ohne MOUZ stattfinden müssen. Damit wird BIG, das sensationell gegen den HLTV-Ranglisten-Ersten FaZe Clan gewann, höchstwahrscheinlich der einzige deutsche Vertreter beim Major bleiben.

Zwar tritt mit Sprout noch ein drittes deutsches Team am Morgen beginnenden zweiten europäischen Qualifikationsturnier an, diesem wird aber nur Außenseiterchancen zugerechnet.

Stark begonnen - schwach geendet

Dabei ging es gut los für das Team um den Deutschen Jon „JDC“ de Castro. Auf dem eigenen Map-Pick Nuke ging man zwar mit einem Ein-Runden-Rückstand in die Halbzeit, konnte diesen aber am Ende in einen 16:13-Sieg umwandeln. Vor allem David „frozen“ Cernansky stach mit 26 Kills und einem Rating von 1.46 heraus und war einer der Hauptgründe für die 1:0-Führung nach Maps.

Auf Dust II war Vitality aber in der Lage wieder zurückzuschlagen. Mit 16:11 gewann das französische Top-Team rund um Superstar Mathieu „ZywOo“ Herbaut ihren Map-Pick. Neben ZywOo, der 30 Kills und ein sagenhaftes 1.89er-Rating ablieferte, zeigte auch Peter „dupreeh“ Rasmussen mit 28 Kills sowie einem 1.59er-Rating eine herausragende Leistung.