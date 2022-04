Tennis-Star Scharapowa wird Mutter

Anzeige

Die frühere Star-Tennisspielerin Maria Scharapowa erwartet ihr erstes Kind. Das gab die Russin an ihrem 35. Geburtstag am Dienstag via Instagram bekannt. Scharapowa ist seit Ende 2020 mit dem britischen Geschäftsmann Alexander Gilkes liiert.