Flutlicht an! Folge 34: Jennifer Amann über den menschgemachten Klimawandel im Fußball

Tatsächlich sind Anhänger*innen einer Vielzahl von Menschen aber eher durch negative Themen bekannt – was daran liegt, dass sie keine wirkliche Lobby haben. Deswegen machen einzelne schlechte Verhaltensweisen in der Regel eher Schlagzeilen als das gesellschaftliche Engagement.

Doch der Einsatz ist nicht nur vorhanden, er ist auch immer wieder Forschungsgegenstand; generell findet ein Spektrum an „Fußballfanforschung“ statt, auch und gerade in deutsch- und englischsprachigen Ländern.

Klimawandel und Fußball

Fans, führt Amann aus, können eine Rolle als Multiplikator*innen einnehmen, wenn man an die enorme Bereitschaft des Fußballanhangs in Sachen soziales Engagement appelliere – und sich vergegenwärtige, wie groß diese Gruppe ist.

So kann das Prinzip Pledgeball helfen

Fans können viel verändern

Ein dritter Punkt sei die Erkenntnis, dass auch kleinere Veränderungen eine Wirkung haben, wenn sie in einer so großen Gruppe angegangen werden, was bedeute, es reicht, wenn alle ein bisschen etwas ändern, nach dem Motto: „Hey, ist doch gar nicht so schlimm!“