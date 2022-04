DEL: Eishockey-Nationalspieler Bender wechselt nach Iserlohn

Bender: „Gibt Einiges, worauf ich mich freuen kann“

„Ich kenne das Coaching und natürlich aus einer Vielzahl von Spielen in Iserlohn die Atmosphäre bei den Heimspielen - ich denke, es gibt Einiges, auf das ich mich freuen kann“, wird Bender in einer Klub-Mitteilung zitiert.

In der abgelaufenen Spielzeit erreichte Bender mit Nürnberg den achten Tabellenplatz und scheiterte in den Pre-Playoffs an der Düsseldorfer EG. Aktuell ist er Teil des Kaders der Deutschen Nationalmannschaft, der sich in Rosenheim auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland vorbereitet.