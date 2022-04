Anzeige

Formel 1: Helmut Marko über Probleme bei Red Bull, Verstappen vs. Leclerc und Gespräche mit Porsche Marko: So laufen die Porsche-Gespräche

Ferrari als 'Everybody's Darling'? "Euphorie wird schnell verfliegen!"

Ralf Bach, Bianca Garloff

Am Wochenende steigt in Imola das vierte Formel-1-Rennen der Saison. Vorher spricht Helmut Marko im SPORT1-Interview über Verstappen und Leclerc, Red Bulls Zuverlässigkeitsprobleme, einen möglichen Vettel-Rücktritt und Gespräche mit Porsche.

Erst drei Rennen sind in der aktuellen Formel-1-Saison absolviert, doch schon jetzt ist der Kampf um die Spitzenplätze voll entbrannt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Charles Leclerc zeigt in seinem Ferrari eine dominante Vorstellung, Weltmeister Max Verstappen schied im Red Bull dagegen bereits in zwei Rennen vorzeitig aus. Am kommenden Wochenende kommt es mit dem Großen Preis der Emilia-Romagna (Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) zum ersten Rennen auf europäischem Boden.

Anzeige

Vor dem Grand Prix in Imola spricht Dr. Helmut Marko, Motorsport-Konsulent bei Red Bull, im SPORT1-Interview über die Schwierigkeiten seines Teams, die Ungeduld bei Max Verstappen und den Vorsprung der Scuderia.

Darüber hinaus redet der 78-Jährige über die Zukunft der Formel 1, seine Einschätzung zu einem möglichen Vettel-Rücktritt und erste Gespräche mit Porsche.

SPORT1: Herr Dr. Marko, Max Verstappen scheint nach drei Rennen schon ungeduldig zu werden. Nach zwei Ausfällen lästerte er, er bräuchte in dieser Saison 45 GP, um seinen WM-Titel zu verteidigen. Was sagen Sie dazu?

Helmut Marko: Das sehe ich nicht so. Die beiden Defekte, die wir hatten, waren unterschiedlicher Natur. Wir sind zusammen mit unserem Motorpartner unermüdlich bemüht zu verhindern, dass das noch einmal vorkommt. Aber grundsätzlich sind natürlich zwei Ausfälle in drei Rennen ein absolutes No-Go! (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

SPORT1: Heißt das, dass trotz des schon großen Rückstandes die WM für Sie noch längst nicht gelaufen ist?

Marko: Natürlich nicht. Wir haben noch zwanzig Rennen. Mit Sebastian Vettel hatten wir nach Halbzeit der Saison schon mal 44 Punkte Rückstand, trotzdem haben wir noch gewonnen. Auch damals gegen Ferrari. Dazu kommt: In den ersten beiden Saisonrennen waren wir auf Augenhöhe mit Ferrari. Nur beim dritten Event in Melbourne hatten wir keine Chance gegen Charles Leclerc. Zumindest im Rennen. Das hatte was mit dem Körnen der Reifen zu tun und einem nicht perfekten Fahrzeug-Setup.

SPORT1: Ihr Teamchef Christian Horner sagt: „Wir machen lieber ein schnelles Auto zuverlässig als ein zuverlässiges Auto schnell“. Sehen Sie das auch so?

Anzeige

Marko: Ja, das ist die einfachere Aufgabe. Wobei: Die technischen Probleme hatten nicht unbedingt mit dem Chassis zu tun. Vielleicht aber mit dem Bouncing (das Hüpfen auf der Geraden, Anm. d. Red.). Kann schon sein, dass das in Australien so stark war, dass es die Benzinleitung zerrissen hat. Aber das wird noch untersucht.

Red Bull ohne Chance? „Wir haben noch 20 Rennen Zeit“

SPORT1: Wann haben Sie das letzte Mal mit Max gesprochen?

Marko: Ende letzter Woche.

Leclerc siegt in Melbourne - Weltmeister fällt aus

SPORT1: Er wirkt sehr ungeduldig. Wie halten Sie ihn motiviert?

Marko: Sein jugendliches Alter ist prädestiniert für Ungeduld. Ich habe ihm gesagt, dass wir noch 20 Rennen haben, bei denen mit Sprintrennen und schnellsten Runden noch über 500 Punkte zu vergeben sind. Da ist bei weitem noch nichts verloren. Allerdings: Der Ferrari ist ein sehr zuverlässiges Auto, das unter allen Bedingungen schnell ist. Und anscheinend immer von Anfang an im richtigen Reifenfenster fährt. Das ist mit unserem Auto schwieriger. Wir brauchen viel länger dazu. Daran müssen wir arbeiten. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

SPORT1: Ferrari hat im Gegensatz zu Red Bull und Mercedes die 21er Saison sehr früh abgeschrieben und sich ganz auf den Bau des neuen Autos mit den völlig veränderten Regeln konzentriert. Macht sich das jetzt bezahlt?

Marko: Das war sicher ein Vorteil. Wir hatten aber gar keine Wahl, weil wir bis zuletzt mit Mercedes um den Titel gekämpft haben. Und dieser WM-Titel war uns enorm wichtig. Aber wenn man sieht, welche Probleme Mercedes mit dem Auto jetzt hat, dann haben wir das doch gut hinbekommen.

Anzeige

„Wir haben zehn Kilogramm zu viel“

SPORT1: Hatten Sie Ferrari derart auf der Rechnung?

Marko: Nach den ersten Tests in Barcelona stand fest, dass Ferrari ein sehr konkurrenzfähiges Auto hat. Besonders in den Händen von Leclerc. Dazu kommt: Wir sind schwerer, Ferrari ist näher ans Gewichtslimit gekommen als wir. Wir glauben, dass wir zehn Kilogramm zu viel haben. Das sind immerhin drei Zehntel. Das macht zusätzlich Hoffnung, weil wir ja drei Zehntel schneller sein werden, nur weil wir abspecken.

Die Formel 1 zog bereits durch viele Orte. Die Serie experimentierte mit Stadtkursen, Motorsport-Entwicklungsländern und teuren Renn-Arenen. Zuletzt aber fielen einige Traditionsrennen finanziellen Problemen der Streckenbetreiber zum Opfer. SPORT1 zeigt, was aus ehemaligen Formel1-Rennstrecken geworden ist © Getty Images DETROIT STREET CIRCUIT: Zwischen 1982 und 1988 versucht die Formel 1, ein Rennen in den Straßen von Detroit zu etablieren. Mangelnde Straßenqualität führte zu vielen Pannen, auch zeigten sich organisatorische Schwächen © dpa Dies zwang die Rennserie letztlich dazu, das Projekt zu einzustampfen. Bis 1991 fand als Ersatz die US-Champ-Car Serie auf dem Kurs statt. Seitdem ist das Abenteuer Motorsport für die Autostadt endgültig vorbei © Imago TANAKA INTERNATIONAL CIRCUIT AIDA: 1994 und 1995 fanden in Japan zwei Formel1-Rennen statt. Der Circuit in Tanaka wurde Schauplatz des bislang einzigen "Grand Prix des Pazifiks" in der Formel 1-Geschichte. Die Königsklasse ließ Tanaka nach zwei Gastspielen hinter sich © Imago Anzeige Die Renn-Arena wurde 2003 verkauft und heißt seitdem "Okayama International Circuit". Dort werden die Super GT-Meisterschaft und die Japanische Formel 3 ausgetragen. Ins große Rampenlicht rückte der Ort letztmals zwischen 2008 und 2010 als Ausrichter der Tourenwagen-WM © dpa ADELAIDE STREET CIRCUIT: Bis 1995 war Adelaide der Schauplatz des Australien-GP, ehe der Rennzirkus nach Melbourne umzog. 1986 und 1994 wurde hier sogar die WM entschieden - Michael Schumacher feierte in Adelaide seinen ersten WM-Triumph © Getty Images Auch ohne die Formel 1 wird der Stadtkurs auch heute noch jedes Jahr einmal zur Rennstrecke umfunktioniert: Hier messen sich die Fahrer der australischen Tourenwagen-Meisterschaft © Imago VALENCIA STREET CIRCUIT: Im Frachthafen von Valencia fanden zwischen 2008 und 2012 insgesamt fünf Ausgaben des Großen Preis von Europa statt. Die Stadt ließ das Hafengebiet extra umbauen, um Platz für Tribünen bereitzustellen © Getty Images Anzeige Jedes Jahr kamen immer weniger Zuschauer zum Grand Prix - 2012 verkündete die Stadt, das Projekt aus Kostengründen wieder einzustampfen. Nun herrscht im Hafen von Valencia wieder Normalbetrieb © AUTODROMO ENZO E DINO FERRARI IN IMOLA: 1980 bis 2006 stieg in Imola der Große Preis von San Marino. Seitdem ist Schluss. Imola flog aus dem Rennkalender, um die Strecke nach dem letzten Auftreten der Königsklasse zu modernisieren © Getty Images Doch bis heute kehrte die Formel 1 nicht mehr auf den traditionsreichen Kurs zurück. Über ein Comeback wird aber immer wieder gesprochen. Auch andere große Serien, bis auf die Superbike-WM, können die Betreiber jedoch momentan nicht in das "Autodromo" locken © Imago CIRCUITO DE JEREZ: Die spanische Rennstrecke ist fester Bestandteil der Moto GP und der Formel2. Ursprünglich war der Kurs 1986 aber gebaut worden, um den Großen Preis von Spanien der Formel 1 auszurichten. Vier Auflagen der Königsklasse stiegen dort bis 1990, doch dann wurde der Grand Prix nach Barcelona verlegt © Getty Images Anzeige 1994 bis 1997 gab es in Jerez ein Formel 1-Comeback - es stieg der Große Preis von Europa. Das war's jedoch bis heute mit Formel-1-Rennen. 2011 fanden dort jedoch Testfahrten vor der Saison statt © Imago NÜRBURGING: Der legendäre Nürburgring kann sich die Formel 1 seit 2013 nicht mehr leisten. Für das Land Rheinland-Pfalz entwickelte sich die Renn-Arena zum Finanzloch: 2009 startete ein Großprojekt - geplant war ein moderner Motorsport-und Freizeitpark auf dem Gelände. Daraus wurde nichts - es entstand lediglich ein "Renn-Racer", der bis heute niemals fuhr und 10 Millionen Euro Baukosten verschlang © Getty Images Auch ohne Formel 1 findet auf den Strecken Motorsport statt. Auf der Nordschleife steigt jährlich das berühmte 24-Stunden-Rennen, auch die Langstrecken-WM ist dort regelmäßig Gast. Die DTM macht auf der Grand-Prix-Strecke halt. Die Streckenbetreiber hoffen noch auf eine Rückkehr in die Formel 1 © Imago SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT: Der Große Preis von Malaysia war das erste Resultat einer weltweiten Expandierungs-Welle der Rennserie, die sich seit den 2000ern bis heute gnadenlos vollzieht. Der Grand Prix hielt sich lange im Kalender - anders als viele andere Formel 1-Experimente © Getty Images Anzeige 2018 flog die Strecke bei Kuala Lumpur letztlich doch aus dem Rennkalender. Der Regierung Malaysias wurde der Grand Prix zu teuer. Sie setzt nun vollkommen auf die Moto GP, deren jährliches Gastspiel auf dem Circuit um einiges billiger ist © Imago AUTODROMO OSCAR ALFREDO GALVEZ IN BUENOS AIRES: 1998 siegte Michael Schumacher in Buenos Aires - seitdem kehrte die Königsklasse aus finanziellen Gründen nie mehr nach Argentinien zurück. Das Autodromo Oscar Alfredo Galvez hat eine ewige Tradition, denn bereits in den 50ern rasten dort bereits die Formel-1-Rennwägen über den Asphalt © Getty Images Die Strecke ist heute noch erhalten. Sogar Motorsport wird im Autodromo noch betrieben. Auch Buenos Aires sprach mehrfach über eine mögliche Formel 1-Rückkehr. Jedoch machen die großen Rennserien mittlerweile im deutlich neueren Autodromo Termas de Rio Hondo Halt © Imago CIRCUITO DO ESTORIL: Wieder Portugal! In Estoril stieg zwischen 1984 und 1996 der Große Preis von Portugal. Weil sich die Betreiber gegen teure Sanierungsmaßnahmen wehrten, flog der Ort 1997 aus dem Rennkalender - bis heute. Motorsport findet dort trotzdem noch statt - etwa die FIA GT-Meisterschaft © Getty Images Anzeige CIRCUIT PARK ZANDVOORT: Der herrliche Dünen-Kurs im Norden der Niederlande ist heutzutage eher als fester Standort der DTM bis 2018 bekannt, ehe TT Circuit Assen dieses Event übernahm. Fast in Vergessenheit geraten dabei 30 Formel-1-Rennen zwischen 1952 und 1985 © Getty Images Nach 35 Jahren Pause wurde bekannt, dass die Formel 1 2020 an die Nordsee zurückkehren wird. Der Vertrag läuft bis 2023 - die Strecke musste entsprechend den Regularien der Königsklasse in Sachen Kursführung und Infrastruktur angepasst werden © Imago KYALAMI GRAND PRIX CIRCUIT: Auf dem Kurs in Südafrika fanden die bislang einzigen Rennen auf dem afrikanischen Kontinent statt. Der Grand Prix fiel ab 1986 der Apartheid-Politik zum Opfer und wurde bis 1992 ausgesetzt. Nach zwei Rennen zog die Formel 1 1994 weiter. Bis heute kämpft der Circuit um ein Comeback, das jedoch aus finanziellen Gründen bislang nicht gestemmt werden konnte © Getty Images Zudem machen den Betreibern strenge Lärm-Auflagen zu schaffen - um den Kurs entstand im Lauf der Jahre ein Wohngebiet. Somit zog auch die bis 2015 gastierende Superbike-WM weiter. Das Areal mitsamt Besucherzentrum wird aber auch für sonstige Veranstaltungen und Konzerte benutzt © Anzeige AUTODROMO INTERNACIONAL NELSON PIQUET: 1978 und von 1981 bis 1989 fährt die Formel 1 in Rio de Janeiro. Benannt ist die Strecke nach dem dreimaligen Weltmeister aus Brasilien Nelson Piquet. Der Große Preis von Brasilien ist heute standardmäßig in Sao Paulo © Getty Images Die Strecke existiert heute nicht einmal mehr. 2012 ließ die Stadt den Kurs mitsamt Boxgebäude abreißen, um Platz für die Olympischen Spiele 2016 zu schaffen © PHOENIX STREET CIRCUIT: Wieder ein Straßenkurs. Das Rennen in Phoenix steht von 1989 bis 1991 im Formel-1-Kalender. Besonders spektakulär blieb der Kurs nicht im Gedächtnis © Getty Images Auch bei Fans war das Rennen um die Wolkenkratzer der US-Amerikanischen Metropole nicht besonders beliebt - die Zuschauerzahl ließ zu wünschen übrig. Nach drei Auflagen war Schluss. Das Boxengebäude ist mittlerweile abgerissen - und der reguläre Straßenverkehr hat die Straßen nun dauerhaft wieder © Imago Anzeige BRANDS HATCH: Auf der Traditionsstrecke südlich von London brausen seit 1926 Renn-Boliden durch das Areal. Zwischen 1864 und 1985 fand hier zweimal der Große Preis von Europa und zwölf Mal der Große Preis von Großbritannien statt. Die Formel 1 macht seit 35 Jahren zwar einen Bogen um Brands Hatch © Getty Images Dafür messen sich heute etwa Fahrer der Formel 3, der Superbike-WM, der Tourenwagen-WM an diesem geschichtsträchtigen Ort. 2012 wurde das Areal Schauplatz für Handbike-Wettkämpfe bei den Paralympics © KOREA INTERNATIONAL CIRCUIT: Noch so ein Ecclestone-Experiment: Viermal schlägt die Formel 1 zum Großen Preis von Südkorea in Yeang auf. Doch Motorsport und Südkorea - das passt nicht so recht. Nach vier Auflagen auf dem Korea International Circuit wird das Areal heute nur noch für Testfahrten, Showevents und kleinere Motorsport-Wettbewerbe genutzt © Getty Images FUJI SPEEDWAY: Fuji verdrängt nach Umbaukosten von 120 Millionen Euro zweimal Suzuka als Ausrichter des GP von Japan. Bereits in den 70ern steigen dort zwei Rennen - wie 2007, 2008. Die Konkurrenz zwischen den Strecken Fuji und Suzuka ist auch eine Konkurrenz zweier Autobauer © Getty Images Anzeige Toyota gehört der Fuji-Speedway, Honda besitzt den Rennkurs in Suzuka. Dennoch zog Toyota 2008 nach nur zwei Auflagen die Reißleine - die Königsklasse ist zu teuer. Heute steigen dort ein 6-Stunden-Rennen und mehrere japanische Rennserien © Imago DONINGTON PARK CIRCUIT: Unweit der englischen Stadt Birmingham kam es 1993 zu einem kurzen Formel-1-Gastspiel: ein spektakuläres Regenrennen, das Ayrton Senna gewann. Jedoch standen die Betreiber kurz vor einem Deal, sich ab 2010 sich den Großen Preis von Großbritannien aus Silverstone zu schnappen. Das Vorhaben platzte - es scheiterte wie so oft am Geld © Getty Images INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY: Zwischen 2000 und 2007 ist die Königsklasse in Indianapolis zum Grand Prix der USA zugange. 2008 ließ die Rennserie die USA in ihrem Kalender außen vor, bis der Große Preis der USA 2012 zurückkehrte - allerdings nach Austin © Getty Images Cash-Cows des Speedways ist sowieso die in den USA alles überragende NASCAR-Rennserie. Außerdem macht die IndyCar Serie die Arena voll. Seit 2016 findet dort außerdem ein Lauf des Red-Bull-Air-Race statt © Imago Anzeige ISTANBUL PARK CIRCUIT: Zwischen 2005 und 2011 fand der Große Preis der Türkei am Bosporus statt. Wie so vielen Leidgenossen wurde dem Circuit die Königsklasse irgendwann zu teuer. Mit anderen großen Serien wie Motorrad-WM oder die Tourenwagen-WM war bereits Ende 2007 Schluss © Getty Images Der Kurs liegt einige Kilometer vom Stadtzentrum in Istanbul entfernt, wodurch die Arena auch aufgrund mangelnder Verkehrsanbindung bei den Fans nicht unbedingt beliebt war. 2017 gab es letzmals Gespräche über ein Comeback in der Formel 1, was jedoch nicht realisiert wurde. Auf dem Gelände befindet sich heute ein Gebrauchtwagen-Zentrum © Imago MAGNY-COURT: Zwischen 1991 und 2008 war der Große Preis von Frankreich ein fester Bestandteil im Rennkalender. Der Kurs in der französischen Provinz fiel besondern den Expandierungsgedanken des damaligen Formel- 1-Chefs Bernie Ecclestone zum Opfer © Getty Images Bei den Fans war das Rennen beliebt, es gerieten etwa sämtliche offene Briefe in den Umlauf, das Rennen zu erhalten. Nach Modernisierungsmaßnahmen feierte Magny-Court 2018 sein F1-Comeback - dabei blieb es aber. Auf dem Kurs gastiert stattdessen die Tourenwagen-WM und die Superbike-WM © Getty Images Anzeige BUDDH INTERNATIONAL CIRCUIT: Ein Musterbeispiel für eines von inzwischen einigen gescheiterten Formel 1-Experimenten ist der Grand Prix von Indien. 2011 bis 2013 gastierte die Königsklasse auf dem für 290 Millionen Euro teuren hochmodernen Kurs © Getty Images Das erste Rennen schlug mit 95.000 Besuchern sogar recht gut ein - jedoch ließ sich die Motorsport-Begeisterung der Inder nicht dauerhaft entfachen. Ab 2014 war der Große Preis von Indien Geschichte. Die Formel 1 ließ das Millionengrab verwaist zurück. Bis heute finden dort keine Rennen mehr statt ©

SPORT1: Wann ist es denn soweit?

Marko: In Imola noch nicht, leider. Wir hoffen, dass wir es bis Barcelona geschafft haben.

SPORT1: Warum ist es so schwer, ein Auto zehn Kilogramm leichter zu machen?

Marko: Weil man ein Chassis eben nicht einfach zehn Kilo leichter bauen kann. Man muss in allen Bereichen ansetzen. Dann kommt noch das Budgetlimit dazu. Und man darf ja auch nicht die Zuverlässigkeit gefährden. Auch wenn das Bouncing rein optisch bei uns nicht so brutal aussieht, sind die Belastungen enorm. Man muss einen gesunden Mittelweg finden, das geht aber nicht von heute auf morgen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

SPORT1: Apropos Budget-Cap: Dadurch, dass die Transportkosten nach oben geschossen sind, gibt es Diskussionen, das Budget wieder zu erhöhen. Wie fortgeschritten sind diese Gespräche?

Anzeige

Marko: Leider ist es im Reglement nicht gut gelöst, dass es beinahe eine Einstimmigkeit unter den Teams braucht, um so etwas zu ändern. Und es gibt ja im Moment den üblichen Nein-Sager Andreas Seidl von McLaren. Aber selbst er denkt schon darüber nach. Klar ist: Dadurch, dass sich die Transportkosten zum Teil verdreifacht haben, muss man flexibel reagieren können. Costcap ist gut, aber wir reden hier schließlich von der Formel 1, der ultimativen Spitze des Motorsports. Wir hatten die Pandemie, jetzt den schrecklichen Krieg in der Ukraine. Da müssen wir einfach drauf eingehen.

Marko: Darum ist Perez näher an Verstappen dran

SPORT1: Kommen wir auf die Fahrer zurück und ihren Umgang mit den neuen Autos. Sie erwähnten, dass Leclerc in diesem Jahr bei Ferrari beispielsweise klar schneller ist als Teamkollege Carlos Sainz. Wie erklären Sie sich das?

Marko: Wir haben bei uns seltsamerweise den gegenteiligen Effekt. Sergio Perez ist deutlich näher dran an Max, als es noch 2021 der Fall war. Die einfachste Erklärung dafür ist: Die neuen Autos mit weniger Downforce liegen dem einen Fahrer mehr, dem anderen weniger. Sainz ist ein intelligenter, sehr harter Arbeiter. Er wird seinen Rückstand in Zukunft abarbeiten. In Australien war er schon näher dran, dann hatte er aber Pech mit der roten Flagge und später mit dem Lenkrad. Perez ist sehr zufrieden mit dem Setup des Autos. Max tut sich damit noch schwerer. Er hat noch nicht die richtige Balance gefunden und deshalb noch nicht das vollste Vertrauen ins Auto. Seine aggressive Fahrweise passt mit den neuen Autos noch nicht ganz zusammen.

SPORT1: Vor der Saison haben Sie gesagt, dass Max durch den Gewinn des Titels ruhiger geworden ist. Das sieht im Moment aber nicht danach aus...

Marko: ...Sie wissen nicht, wie er früher war. Er ist in der Tat viel ruhiger geworden. Auch nach dem Ausfall in Melbourne war er in der Box schon wieder sehr relaxt. Er weiß, dass er wieder ein schnelles Paket hat, das nur noch richtig aussortiert werden muss.

Red Bull stichelt gegen Mercedes

SPORT1: Im letzten Jahr kämpften Sie mit Mercedes, jetzt mit Ferrari. Was ist anders?

Marko: Ferrari und wir haben eine ähnliche Herangehensweise. Da ist Leidenschaft, da ist Faszination, da steht der Sport im Vordergrund. Bei Mercedes war viel Politik mit ihm Spiel, das schafft eine andere Atmosphäre. Mit Ferrari gibt es ein besseres Verhältnis. Was noch dazu kommt: Max fährt jetzt gegen Leclerc, die sind zusammen im Kartsport groß geworden, kennen sich schon lange, sind eine Generation. Mit Lewis Hamilton war das anders: Der ist viel älter, er war der König, an dessen Thron ein viel jüngere rüttelte. Das ist psychologisch gesehen eine ganz andere Voraussetzung.

Anzeige

Bestimmen vier Fahrer die Formel 1 in der Zukunft?

SPORT1: Sind Leclerc und Verstappen fahrerisch auf einem Level?

Marko: Erstmal: Leclerc hat noch viel weniger gewonnen als Max und im vergangenen Jahr war Sainz auf Augenhöhe mit ihm. Mit dem neuen Ferrari kommt Leclerc aber viel besser klar, er fährt damit extrem schnell und fehlerfrei. Sein Selbstbewusstsein ist viel größer geworden. Er erinnert ein wenig an die Souveränität von Max im vergangenen Jahr. Jetzt müssen wir halt schauen, diese Dominanz zu durchbrechen.

SPORT1: Findet in diesem Jahr ein Generationswechsel in der Königsklasse statt?

Marko: Ich denke schon. Mit Verstappen, Leclerc, Norris und Russell haben wir jetzt vier Piloten, die die nächsten Jahre prägen werden.

SPORT1: Sind Hamilton und Vettel also über ihren Zenit?

Marko: Hamilton hat immer noch einen großen Erfahrungsschatz. Im Vorjahr merkte man das oft, besonders wenn es darum ging, wie er auch noch mit extrem abgefahrenen Reifen tolle Zeiten fahren konnte. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Routine dann doch nicht mehr ganz mit dem jugendlichen Enthusiasmus, Elan und purem Speed mithalten kann. Bei Sebastian kommt noch dazu, dass er sicher vom Auto her von allen am stärksten benachteiligt ist.

Desaster bei Aston Martin: "Schlimmer geht kaum noch"

SPORT1: Würden sie Vettel unter diesen Umständen zum Aufhören raten?

Anzeige

Marko: Grundsätzlich passt ein Hinschmeißen mitten in der Saison nicht zu dem starken Charakter, den Sebastian hat. Aber vom Team müsste bald eine Verbesserung kommen, sonst wird es immer schwerer, motiviert zu bleiben. Es tut jedenfalls in der Seele weh, einen vierfachen Weltmeister in einer solchen Situation zu sehen.

Marko bemängelt fehlenden Teamgeist bei Aston Martin

SPORT1: Niki Lauda war auch ein Charakter. Trotzdem hat er 1979 mitten in der Saison hingeschmissen...

Marko: ...bei Niki war das anders: Er hatte damals im Gegensatz zu Sebastian ein mehr oder weniger konkurrenzfähiges Auto. Er stellte aber für sich fest, dass es einfach nicht mehr passt. Bei Vettel ist das anders: Er hat einen Zweijahresvertrag und sitzt in einem schlechten Fahrzeug. Er kämpft und quält sich, um es besser zu machen. Eine Alternative wäre, die Saison jetzt schon abzuhaken, um auf nächstes Jahr zu gehen. In dem Fall glaube ich aber, dass sich Vettel nicht mehr abmühen möchte, um dem Team zu helfen.

SPORT1: Was läuft schief bei Aston Martin? An mangelndem Geld oder Ressourcen kann es ja nicht liegen.

Marko: Meine Ferndiagnose: Es ist immer noch ein Teamsport. Du brauchst Teamspirit und Zusammenhalt. Deshalb konnten wir auch trotz vieler Abwerbeversuche sehr lange unsere wichtigen Leute an Bord halten. Auch wenn einige Abwerbeversuche von Aston Martin dann doch erfolgreich waren. Es nutzt aber nichts, nur einzelne Leute abzuwerben und dann zu glauben, du hast Erfolg.

SPORT1: Hat Aston Martin die falschen Leute abgeworben?

Marko: (lächelt) Das will ich lieber nicht kommentieren.

VW in die Formel 1? Jetzt wird's heiß!

Anzeige

SPORT1: Letztes Thema: Als der VW-Konzern vor gut zehn Tagen grünes Licht für einen Formel-1-Einstieg seiner Töchter Audi und Porsche gab, haben Sie besonders Porsche einen Heiratsantrag gemacht. Wie weit sind die Verhandlungen?

Marko: Es ist noch nicht lange her, dass VW Ja gesagt hat. Deshalb ist es eine logische Situation für zwei Partner wie Porsche und Red Bull, Gespräche aufzunehmen. Das wird jetzt geschehen.

SPORT1: Gespräche aufnehmen? Ist das nicht ein wenig untertrieben? Gespräche weiterführen wäre doch eher richtig…

Marko: (schmunzelt) Ich will bei meiner Formulierung bleiben.

Alles zur Formel 1 auf SPORT1.de