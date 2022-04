Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp nach Handverletzung zurück im Training

Kevin Trapp hat seine Handverletzung auskuriert und kehrt ins Training der Eintracht zurück. Schon am Samstag könnte er wieder spielen.

Nationaltorhüter Kevin Trapp wird dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der entscheidenden Saisonphase wohl wieder zur Verfügung stehen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der 31-Jährige kehrte nach seiner Handverletzung am Mittwoch ins Training zurück und dürfte sowohl am Samstag gegen die TSG Hoffenheim als auch am darauffolgenden Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei West Ham United einsatzbereit sein.