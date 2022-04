Anzeige

DFB-Pokal: Darum freuen sich 1. FC Köln & TSG Hoffenheim über Freiburg-Sieg Freiburg-Sieg freut Köln und Hoffenheim

Tritt gegen den Kopf: Der Aufreger des Halbfinals

Der 1. FC Köln und die TSG 1899 Hoffenheim können sich über den Halbfinal-Erfolg des SC Freiburg freuen, Die Chance der beiden Vereine auf eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb steigt.

Über diesen Pokal-Erfolg dürfen nicht nur die Fans des SC Freiburg jubeln.

Der 3:1-Erfolg im Halbfinale des DFB-Pokals beim Hamburger SV beschert den Breisgauern nicht nur ihr erstes Pokalfinale, sondern vergrößert gleichzeitig auch die Chancen für den 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim, in der kommenden Saison international zu spielen.

Durch das Ausscheiden des Zweitligisten HSV stehen nun nämlich nur noch Teams im Wettbewerb, die aktuell in der Liga schon auf einem Europacup-Platz stehen. Der zusätzliche internationale Platz aus dem Pokal wird nun also höchstwahrscheinlich in der Liga vergeben werden.

Platz in der Europa League zu vergeben

Zur Erinnerung: Im Finale von Berlin geht es nicht nur um den begehrten DFB-Pokal, sondern auch um die Teilnahme an der Europa League, für die der Pokalsieger qualifiziert ist.

Aktuell können sich neben Freiburg, noch die beiden Halbfinalisten RB Leipzig und Union Berlin Hoffnung auf den Pokalsieg machen. (Pokal-Halbfinale LIVE: RB Leipzig – Union Berlin ab 20:45 Uhr im LIVETICKER)

Leipzig als Dritter und Freiburg als Fünfter der Bundesliga können auch aufgrund ihres vier Spieltage vor Schluss schon recht komfortablen Vorsprungs von acht beziehungsweise fünf Punkten Vorsprung auf die nicht-internationalen Plätze schon fast sicher für Europa planen.(DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Und auch Union Berlin steht als Sechster aktuell auf einem der begehrten Plätze, dieser berechtigt aktuell für die Teilnahme an den Playoffs der Conference League.

Platz sieben könnte für Europa reichen

Den Eisernen hängen aktuell Köln (ein Punkt Rückstand) und Hoffenheim (zwei Punkte Rückstand) im Nacken. Durch den Sieg der Freiburger sollte aber auch der siebte Platz, auf dem gerade Köln steht, zur Teilnahme an den Playoffs der Conference League reichen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zur Erklärung: Sollte der DFB-Pokalsieger nach Abschluss der Bundesliga unter den ersten Fünf stehen, also auf einem Platz, der zur Teilnahme an der Champions League oder Europa League berechtigt, wird der Pokalsieger-Startplatz für die Europa League auch über die Bundesliga vergeben.

Der sechste Platz würde dann statt Conference League Playoffs, Europa League bedeuten und der siebte Platz würde zum Starten in den Conference League Playoffs reichen.

Sogar Europa League noch möglich

Die Chancen für den 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim auf eine Teilnahme in Europa sind also durch den Freiburger-Erfolg deutlich gestiegen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Sollte Leipzig oder Freiburg den Pokal gewinnen, ist über Platz 6 sogar noch die Europa League statt der Conference League drin.

Das einzige Szenario in dem Platz sieben doch nicht für die Teilnahme in Europa reicht, wäre, wenn Union noch auf Platz acht oder darunter rutscht und gleichzeitig den Pokal gewinnt.

Dann wären die Eisernen als Pokalsieger für die Europa League qualifiziert und an der Konstellation in der Liga würde sich nichts ändern. Platz fünf würde zur Teilnahme an der Europa League berechtigen und Platz sechs würde Conference League Playoffs bedeuten.

Gut für Köln oder Hoffenheim: Einer der beiden Vereine wäre dann trotzdem als wahrscheinlich Sechster in der Conference League dabei.

Wird Union Siebter und Pokalsieger, gäbe es in der Liga den kuriosen Fall, dass der Sechste in die Conference League geht, der Siebte aber in die höher gestellte Europa League.