Eintracht Frankfurt: Hinteregger auf Verkaufsliste? So ist der Stand

Eintracht will Hinteregger nicht loswerden

Die Eintracht will den 29-Jährigen nicht loswerden, sie bietet ihn nicht aktiv auf dem Markt an.

Hinteregger hatte im Herbst und Winter zwar eine sportlich schwierige Zeit. Er streute einige Patzer in sein Spiel ein und war – auch bedingt durch eine Schulterverletzung – nicht in der Verfassung, die er für seine Top-Leistung benötigt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Als es darauf ankam und Frankfurt auszuscheiden drohte, war er in der Verlängerung des Achtelfinales in allerletzter Sekunde mit einem Kopfball gegen Sevilla da.

Hinteregger beschäftigt sich nicht mit einem Abgang

Zwar gab es in der Winterpause kurz Gedankenspiele, nachdem Borussia Mönchengladbach anklopfte. Hinteregger fühlt sich allerdings vollumfänglich wohl in Frankfurt und will nicht gehen, selbst ein Karriereende am Main ist für ihn vorstellbar.