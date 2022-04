Tennis: Maria Sharapova verkündet Schwangerschaft an ihrem 35. Geburtstag

Große Freude bei Maria Sharapova. Die ehemalige Nummer 1 der Tennis-Welt gibt in einem emotionalen Instagram-Post bekannt, ihr erstes Kind zu erwarten.

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste ist schwanger. Dies teilte sie ihren Fans und Followern an ihrem 35. Geburtstag auf ihrem Instagram-Account mit.

So postete die Russin ein Bild von sich am Strand. Sichtlich glücklich lacht sie darauf in die Kamera und hält ihren Bauch mit beiden Händen fest. „Wertvolle Anfänge!!! Kuchen für zwei zu essen war schon immer meine Spezialität“, schreibt sie dazu.