Rocket League: Alle Transfers in der großen Übersicht!

Die Rocket-League-Offseason hat einiges an Transfers mit sich gebracht © Epic Games

Nach dem Winter Split hatten die Teams nun mehrere Wochen Zeit, um sich für den kommenden Spring Split neu aufzustellen. Dieses Transferfenster ist besonders wichtig, da die Worlds mittlerweile schon am Horizont zu sehen sind.

Es waren ein paar interessante Wochen und insbesondere die letzten Tage waren nochmal richtig aufregend. Jetzt ist das Transferfenster wieder geschlossen und wir haben die finalen Kader, mit denen die Organisationen in die kommenden Turniere gehen wollen. Für euch fassen wir die wichtigsten Wechsel zusammen und wagen einen Ausblick auf die kommenden Wochen.

Die wichtigsten Transfers

Nach dem für Europa ernüchternden Major in Los Angeles, bei dem nur Team Queso eine komplette Blamage verhindern konnte, gab es jede Menge Bewegung auf dem europäischen Markt. In den anderen Regionen ging es insgesamt ruhiger zu, ein paar interessante Entwicklung gab es aber auch dort.

EU-Region

Das Transferfenster wurde mit einem Knall geöffnet, als Team Queso völlig überraschend bekannt gab, dass sie sich von ihrem Coach Nicholas „Nick“ Marrone trennen. Immerhin waren sie gerade erst bis ins Finale des Majors vorgedrungen. Relativ schnell gab es dann erste Gerüchte, dass auch die Spieler, allen voran Axel „Vatira.“ Touret, vor einem Wechsel stehen könnten. Der junge Franzose befand sich offenbar in Gesprächen mit dem vormaligen Platzhirsch Team BDS.

Dort hatte man sich nach dem ungewohnt schwachen Winter Split intern entschieden, nicht länger auf Marc „MaRc_By_8.“ Domingo zu setzen. Als Ersatz sollte möglichst ein französischer Spieler her, damit das Team künftig komplett auf französisch kommunizieren kann.

In den folgenden Tagen wurde dann Stein für Stein eine Reihe von Wechseln aufgebaut, die in Kraft treten sollten, wenn der erste Dominostein umfällt. Neben Vatira war vor allem Enzo „Seikoo“ Grondein von Team Endpoint in den Fokus von BDS gerückt.