Manchester United: „Peinlich, enttäuschend, demütigend“- Rangnick mit Klartext nach 0:4 gegen FC Liverpool

Manchester United wird vom FC Liverpool erneut vorgeführt und verliert auch das Rückspiel gegen den Erzrivalen klar. Im Anschluss an das Spiel wird Interims-Trainer Ralf Rangnick deutlich und macht seinem Ärger Luft.

Nach einer historischen 0:5-Hinspiel-Klatsche im eigenen Stadion mussten sich die Red Devils am Dienstag auch im Rückspiel von den Reds vorführen lassen. Der Erzfeind ließ dem Traditionsklub nie den Hauch einer Chance und schoss United mit 4:0 aus dem Stadion.

Das Team des deutschen Interims-Trainers Ralf Rangnick verbuchte in der ersten Hälfte nicht einen einzigen Torschuss und verlor beide Spiele des Hassduells diese Saison insgesamt mit 0:9 Toren - eine absolute Katastrophe für den Rekordmeister von England. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Rangnick kritisiert erneut fehlende Körperlichkeit

Auf die Pleite angesprochen, nahm Rangnick anschließend auch kein Blatt vor dem Mund. „Peinlich! Enttäuschend! Demütigend!“, sei die Niederlage, sagte der Deutsche am Mikrofon der BBC .

Die Aufstellung sei jedoch nicht Schuld an der deutlichen Pleite. „Ich glaube nicht, dass eine andere Aufstellung am Anfang etwas geändert hätte“, ist sich Rangnick sicher. „Das erste Tor, das wir kassiert haben, war nicht Teil des Spielplans, so hoch zu stehen und nach fünf Minuten einen Gegentreffer zu kassieren. Das hat das Spiel verändert.“