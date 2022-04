Popp für bessere Vermarktung im Frauenfußball

„Da sind wir hintendran, bei uns passiert noch zu wenig“, sagte die 31-Jährige der Sport Bild mit Blick auf Zuschauerzahlen in anderen Ländern: „Man sollte sich nicht in erster Linie auf den Männerfußball fokussieren, sondern unsere Leistungen der vergangenen Jahre würdigen.“

Popp: „Wird sehr geil“

"Wir dürfen dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Das ist sehr geil", sagte Popp. Barcelona schaffe "gerade eine Menge im Frauenfußball. Wir in Deutschland haben da in den vergangenen Jahren viel verpasst".

Dass hierzulande weniger Menschen in die Stadien kommen, sei zum Teil durch die Pandemie zu erklären. "Ich glaube, in Deutschland hängen uns die Corona-Maßnahmen noch nach. Die Leute sind hier verunsicherter, ob es richtig ist, in ein Stadion zu gehen, als in anderen Ländern", sagte Popp.