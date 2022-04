Marko vor Formel-1-Rennen in Imola: Ferrari „die neue Messlatte“

Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko sieht Ferrari vor dem Heimspiel der Roten in Italien als neue Nummer eins in der Formel 1.

Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko sieht Ferrari vor dem Heimspiel der Roten in Italien als neue Nummer eins in der Formel 1. „Ferrari ist bei jeder Temperatur, auf jeder Strecke, mit jedem Reifentyp gut. Sie sind die neue Messlatte“, sagte Marko im Sport-Bild-Interview. Insbesondere WM-Spitzenreiter Charles Leclerc fahre noch einmal auf einem höheren Level als Teamkollege Carlos Sainz.

Die Formel 1 macht am Wochenende beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky und RTL) erstmals in der laufenden Saison in Europa Station. Leclerc hat zwei der ersten drei Rennen gewonnen. Der Monegasse führt die Fahrer-WM deutlich an.