Pele muss erneut ins Krankenhaus

São Paulo (SID) - Brasiliens Fußball-Ikone Pele befindet sich seit Montag aufgrund seiner Darmkrebs-Behandlung erneut im Krankenhaus in Sao Paulo. Wie die Klinik mitteilte, sei der Zustand des 81-Jährigen "gut und stabil". Pele solle "in den nächsten Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden", hieß es weiter in der Erklärung des Albert Einstein Hospitals.