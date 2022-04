Toni Kroos im Podcast "Einfach mal Luppen" über Kritik, Mount und Ancelotti

Toni Kroos spielt mit Real Madrid eine starke Saison, doch zuletzt stand er in der Kritik. Im Podcast „Einfach mal Luppen“ mit Bruder Felix bezieht er Stellung.

Die Meisterschaft ist nur noch Formsache, und in der Champions League steht man im Halbfinale gegen Manchester City. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Im Viertelfinal-Rückspiel, als sich die Königlichen mit einer 2:3-Pleite nach Verlängerung gegen Chelsea gerade noch so in die Runde der letzten Vier zitterten, stand der ehemalige deutsche Nationalspieler zweimal im Fokus und sah sich im Anschluss heftiger Kritik ausgesetzt.

Darauf angesprochen, wie die Szene nach Schlusspfiff zu bewerten sei, als sich der 32-Jährige die Hand an die Stirn hielt und damit offenbar Chelseas Mason Mount „verspottete“, wie die Daily Mail vermutete, erklärte Kroos erneut, dass dies „völliger Blödsinn“ sei.

Kroos: „Kleine Vorgeschichte“ mit Mount

Es gebe mit Mount zwar „eine kleine Vorgeschichte, die nicht komplett wegzudiskutieren war“ und es sei nichts dabei, „mich auch mal über jemanden lustig zu machen, oder wenn sich jemand über mich lustig macht. Das ist alles fein. Aber das wäre eine Sache gewesen, die in meinen Augen nicht Lustigmachen ist.“

Der einzige Grund, warum er seine Hand an die Stirn gehalten habe, sei gewesen, weil er „seinen Sohn gesucht“ habe. „Jedes Mal, wenn Abendspiel ist und Flutlicht, dann stört das Licht immer ein bisschen, um die Familie oben zu suchen. Dadurch dass die immer hinter Glas sitzen, ist das immer schwer zu sehen.“

Hintergrund des Scharmützels mit Mount: Vor einem Jahr, als sich Chelsea im Halbfinale gegen Real durchgesetzt hatte, hatte Kroos - angesprochen auf die Gefahr durch die verschiedenen Waffen im Chelsea-Sturm - gesagt: „In meinen 15 Jahren, in denen ich Fußball spiele, habe ich noch nie wegen einzelner Spieler unruhig geschlafen.“

Mount erzielte im Rückspiel das 2:0 und sagte nach dem Spiel vielsagend, auch in die Richtung von Kroos. „Ich habe gesehen, dass einer ihrer Spieler vor dem Spiel meinte, dass er wegen einzelner Spieler nicht unruhig schlafen würde. Wenn sie an uns als Team denken, sollten sie aber Schlaf verlieren. Wir geben alles und spielen so, als wenn es um unser Leben geht.“